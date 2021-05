Il fondatore di Facebook Zuckerberg mostra le sue abilità di surfista - Video

Mark Zuckerberg ha pubblicato un video di se stesso su Facebook mentre faceva surf su una tavola elettrica (hydrofoil surf) nell'oceano.

Mettendo in mostra le sue abilità di surf, l'amministratore delegato di Facebook indossava una muta e un casco.

In precedenza è stato visto fare surf su una tavola elettrica alle Hawaii. All'epoca tuttavia gli utenti dei social avevano prestato maggiore attenzione al volto ricoperto di crema solare del fondatore di Facebook. Internet è esploso con tutti i tipi di meme, poiché gli utenti hanno suggerito che Zuckerberg non sapeva come usare la protezione solare o semplicemente aveva esagerato.

Il mese scorso Zuckerberg ha spiegato che si era messo tanta crema solare per cercare di nascondere la sua identità in modo da evitare i paparazzi.

"Stavo solo surfando, e poi ho notato che c'era un paparazzo che ci seguiva e, quindi ho pensato, 'Oh, non voglio che mi riconosca, quindi sai cosa farò? mi metto solo una tonnellata di crema solare in faccia così non saprà chi sono ", ha detto Zuckerberg durante una sessione di Instagram Live con Adam Mosseri, ridendo e sottolineando che avrebbe dovuto "pensarci di più" dal momento che il piano non ha funzionato.

"Se qualcuno vuole pubblicare un meme sulla protezione solare, va bene. Sono felice di creare un po' di risate su internet. Sono contento che la gente possa riderci sopra. Ci rido su e penso che sia piuttosto divertente."

A quel tempo, secondo i rapporti, Mark Zuckerberg cavalcava la tavola da surf elettrica da 12mila dollari ed era accompagnato dal surfista professionista Kai Lenny e da un gruppo di bodyguard.