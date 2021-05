Oculista smonta credenza diffusa sul recupero della vista

Se le carote ed i mirtilli nella dieta possono aiutare a migliorare la vista e come prendersi cura degli occhi: ha parlato di queste cose in un'intervista a Radio Sputnik l'oculista Vyacheslav Kurenkov.

Alcuni alimenti contengono sostanze che fanno bene agli occhi, ha osservato. Ma non ha senso consumarli in grandi quantità, dal momento che l'organismo non assorbirà vitamine e minerali in eccesso rispetto alla dose giornaliera per usarli in futuro, ha spiegato il medico. Pertanto, il fatto che carote, mirtilli e altri alimenti possano influenzare la vista è un mito, ha sottolineato l'oftalmologo.

"Non occorre mangiare appositamente chili di carote o consumare tonnellate di mirtilli, non porterà da nessuna parte. C'è una digeribilità quotidiana di queste sostanze da parte dell'organismo. Se mangi un chilogrammo di carote, non significa che il chilogrammo di questo prodotto sarà assorbito. Il corpo ne prenderà esattamente quanto ne prende per il necessario, e questo, ad esempio, sarà di 15 microgrammi al giorno, e tutto il resto uscirà attraverso il tratto digestivo", ha detto Vyacheslav Kurenkov.

Secondo lui, è importante altro per la cura della vista.

"Per mantenere una vista normale, sono sufficienti una dieta sana, lavoro e tempo di riposo normali, nonché attività fisica all'aria aperta", ha detto il medico.

Inoltre ha consigliato di farse una visita oculistica almeno una volta all'anno. Se una persona ha problemi di vista, il consiglio di amici e metodi di trattamento alternativi non lo aiuteranno sicuramente. Solo uno specialista sarà in grado di fornire raccomandazioni corrette e individuali, ha ricordato Vyacheslav Kurenkov.

"Se ci sono problemi di vista, allora tutte le raccomandazioni sono individuali e solo il medico le può dare", ha detto l'oftalmologo nell'intervista a radio Sputnik.