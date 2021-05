Specchio, specchio delle mie brame chi è il Golden Retriever più bello del reame? - Video

Per un cane il contatto con uno specchio può trasformarsi in un incontro con un nuovo sè stesso.

Poiché i cani non sono in grado di riconoscere il proprio riflesso in uno specchio come fanno gli umani, alcuni potrebbero pensare che di fronte a loro si trovi un altro quadrupede, dando il là a scene talora esilaranti, talora più preoccupanti.

Per fortuna però, la maggior parte dei cagnolini, proprio come questo Golden Retriever, normalmente inizia a giocare con la propria immagine riflessa o semplicemente a indietreggiare.