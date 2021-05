Uno, due, tre! Cucciolo di Golden Retriever fa sport con la sua padrona - Video

Quali sono i vantaggi delle flessioni? Per molti appassionati di fitness, questo tipo di attività fisica è essenziale perché è un modo perfetto per migliorare sia la tonicità della parte superiore del corpo che la resistenza.

Questo è Atlas, un cucciolo di Golden Retriever di appena un anno che vive a Sydney, in Australia.

Mentre la sua padrona fa le flessioni mattutine, Atlas non vuole saperne di farsi da parte e quindi, per stare vicino alla sua amata cerca di unirsi, come può, all'attività sportiva.