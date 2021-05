"Aroma incredibile": chef rivela segreto per preparare succosi hamburger di pollo

Lo chef ucraino e giudice del popolare format culinario MasterChef Volodymyr Yaroslavsky ha condiviso la sua ricetta per gli hamburger di pollo sulla sua pagina Instagram. Affida così agli utenti il ​​segreto di come preparare questo piatto in modo che sia sempre succoso e gustoso.

"Consiglio di macinare la carne tre volte con una griglia media. Ho messo la carne macinata finita in frigorifero per un'ora o due. Durante questo periodo, la carne si lega e risulta più semplice dare la forma all'hamburger. È meglio usare sale marino, spezie fresche e pepe nero. Riscaldo la miscela di spezie in una padella, l'odore è quindi incredibile", l'esperto di cucina ha rivelato il suo segreto.

Inoltre Yaroslavsky raccomanda l'uso di olio vegetale per friggere le polpette.

"Raramente aggiungo il pangrattato agli hamburger, viene assorbito troppo grasso. Successivamente li metto in forno per 10 minuti a una temperatura di 200 gradi fino a quando non appare uno strato grigliato. Allora le polpette saranno succose e gustose", ha concluso.

Materie prime:

1,8 kg di petto di pollo (o cosce di pollo);

240 g di cipolle;

180 g di pane;

2 uova;

prezzemolo;

olio vegetale;

latte o panna;

sale marino;

spezie fresche e pepe nero.

Preparazione:

1. Sbucciate la cipolla e tagliatela con un coltello. Soffriggere la cipolla a fuoco medio.

2. Macinare la carne con un tritacarne. Tagliare il pane a fette, versare il latte o la panna in una ciotola, mescolare con le cipolle. Lasciate riposare la carne tritata finita in frigorifero per 1-2 ore.

3. Riscaldare il composto di spezie nuove e pepe nero in una padella, macinare in un mortaio.

4. Cuocere gli hamburger in olio vegetale. Mettere in forno a 200 °C per 8-10 minuti fino a quando non appare uno strato sottile grigliato.

5. Sfornare, adagiare gli hamburger su un piatto e guarnire con il prezzemolo.

Buon Appetito!

