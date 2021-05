Sul web pubblicata la prima immagine del razzo cinese fuori controllo "Lunga Marcia 5B"

Nella foto il razzo si trova ad un'altitudine di circa 700 chilometri.

Secondo gli esperti, può entrare nell'atmosfera terrestre il 9 maggio, ma è improbabile che i suoi frammenti provochino danni.

In precedenza la Protezione Civile aveva riferito che, seppur estremamente bassa, la probabilità che alcuni frammenti del razzo cinese cadano in Italia meridionale non è esclusa.

Prima ancora i militari americani avevano fatto sapere che il razzo cinese sarebbe caduto in un'area remota del Pacifico meridionale.

Il razzo vettore Changzheng 5 è la spina dorsale di tutte le ambiziose missioni spaziali della Cina nel prossimo futuro. Nel luglio dello scorso anno ha lanciato con successo la prima sonda cinese per l'esplorazione di Marte, Tianwen-1, e lo scorso aprile ha lanciato in orbita il modulo della stazione spaziale Tiangong.