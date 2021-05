Luca Zaia parla della spettacolare transumanza a Passo San Boldo - Video

Il presidente della Regione Veneto pubblica sui social il video che gli è stato mandato da una cittadina, in cui si può ammirare la transumanza di migliaia di ovini a Passo San Boldo, tra Treviso e Belluno.

“La spettacolare transumanza dello scorso 30 aprile lungo i tornanti del Passo San Boldo, tra Treviso e Belluno. Centinaia e centinaia di ovini hanno occupato la strada, in modo ordinato. Bello vedere come ancor oggi questo rito antico sia ancora intatto, un rituale del mondo dei pastori che, immancabilmente, ci ricorda quanto anche le cose più semplici possano ancora meravigliare”, scrive Zaia commentando il video.

Ma tra i commentatori del post c’è chi si domanda se poi la strada sia stata ripulita, soffermandosi più sull’aspetto funzionale che sul valore culturale dell’evento.

Per altri, invece, si tratta di un vero spettacolo davanti al quale ci si commuove.

Ma c’è anche chi ricorda che in quella transumanza c’è “buona carne, buon latte, buon formaggio, buona lana e tanta fatica orgoglio d’Italia: altroché vermi”, riferendosi alla scelta dell’Unione Europea che di recente ha autorizzato la commercializzazione delle tarme come alimento e la spinta verso gli insetti come sostituto di altri alimenti, una spinta oggettivamente opposta alla Dieta Mediterranea patrimonio immateriale dell'Umanità di cui l'Italia è una delle nazioni custodi.