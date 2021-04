Covid, uomo canadese costruisce un sottomarino durante il lockdown - Video

Il sottomarino in miniatura può immergersi fino a una profondità di 120 metri e ha ossigeno per 72 ore per il suo equipaggio, composto da un solo uomo.

Un uomo canadese di nome Hank Pronk ha scelto un modo piuttosto insolito per trascorrere il lockdown: ha infatti costruito un piccolo sottomarino nel suo garage.

Secondo 'The Hill', la creazione di Pronk può immergersi in profondità fino a 120 metri e ha una dotazione di ossigeno per 72 ore per l'unico membro del suo equipaggio.

Il sottomarino è azionato da batterie per golf car, con una batteria separata che ne alimenta le luci, ed è inoltre dotato di un sistema di fuga nel caso in cui si trovi in difficoltà.

"Poiché ha un cilindro acrilico per una torre di comando, la visibilità è fantastica: puoi vedere tutto intorno", ha detto il costruttore.

Pronk ha già testato la sua creazione immergendosi sul fondo del Premier Lake nella British Columbia.