Spiegato un modo per mangiare meno dolci

Gli amanti dei dolci non dovrebbero rinunciare completamente ai dolci. La nutrizionista Elena Solomatina in un'intervista a radio Sputnik ha raccontato quali accorgimenti possono essere utili e ha condiviso un segreto su come mangiare cibi meno zuccherati preservando allo stesso tempo il massimo piacere.

I dolci naturali contengono fibre, che inibiscono l'assorbimento dello zucchero, ha spiegato la nutrizionista. Ha consigliato di scegliere prelibatezze come marshmallow, sorbetti, marmellate o caramelle gommose.

"I prodotti naturali contengono fibre e inibiscono l'assorbimento dello zucchero, viene rilasciata meno insulina, che è responsabile della formazione di grasso. Si possono mangiare sorbetti, marmellate, marshmallow, tutti i tipi di caramelle fatte in casa", ha detto la Solomatina.

Tuttavia, ha messo in guardia contro l'uso di fruttosio al posto del normale zucchero in dolci fatti in casa come la marmellata. Allo stesso tempo ha consigliato di non fare troppo affidamento a frutti e bacche.

"Puoi usare frutta e bacche come uno spuntino sano, ma c'è molto zucchero presente in natura, quindi non bisogna lasciarsi andare", ha detto.

La Solomatina ha raccontato come limitare il consumo di dolci senza disagio psicologico. Il segreto è semplice: occorre tenere a lungo in bocca la prelibatezza per poterla gustare correttamente.

"Metti un po 'di dolce in bocca, come un pezzo di cioccolato, e tienilo il più a lungo possibile in modo che i recettori sentano questo dolce. Non abbiamo recettori nel nostro stomaco, quindi più a lungo teniamo qualcosa in bocca, più i recettori saranno irritati, maggiore sarà il piacere che proveremo", ha spiegato.

Gli esperimenti hanno dimostrato che le persone che ingeriscono cibi contenenti zucchero rapidamente ne mangiano molto di più rispetto a coloro che mangiano lentamente, ha rilevato la nutrizionista.

Bere molta acqua aiuta anche a far sembrare che vengano mangiati molti più dolci di quanto non avvenga in realtà, ha aggiunto.

"Bevete quando mangiate i dolci. La sensazione di mangiare un pezzetto di cioccolato sarà all'incirca la stessa di come se ne aveste mangiato mezza barretta, se non un'intera barretta di cioccolato", ha concluso la Solomatina.