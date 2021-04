‘La Vacinada’, Video di Checco Zalone con premio Oscar Helen Mirren spopola

La Vacinada (la vaccinata) per Checco Zalone è una donna anziana, ma seducente con cui ballare.

La vaccinata di Zalone è una donna da corteggiare e da invitare a cena, o magari in vacanza.

La Vacinada, il video che su YouTube ha totalizzato 132 mila visualizzazioni in poche ore, ha come special guest il premio Oscar e tre volte Golden Globe, Helen Mirren. L’attrice britannica naturalizzata statunitense ha recitato e soprattutto ballato con Zalone, in questo video di invito alla vaccinazione rivolto agli anziani.

L’immunità di gregge non è ancora arrivata, ma menomale che c’è la vaccinata canta Zalone tra i colori e le atmosfere primaverili della Puglia. Oscar Francisco Zalon, colpisce ancora con la sua ironia e strappa un sorriso e tanto ottimismo.

Video La Vacinada di Checco Zalone

La Vacinada acclamata sui social

E sui social network il nuovo video del comico barese spopola e riceve i complimenti anche dei VIP.

Alessia Marcuzzi su Twitter scrive:

​Per qualcun altro è addirittura la “nuova hit estiva”.

Per Nina Zilli è da non perdere: