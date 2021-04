Rivelato un trucco per rendere più veloce lo smartphone

Di solito un gran numero di applicazioni rallenta il funzionamento di uno smartphone. Alcune app vengono eseguite in background. A volte per superare questo problema basta ridurne il numero e disabilitare la sincronizzazione automatica, ha detto all'agenzia Prime Anastasia Ilyicheva, tester del messenger Gem4me.

Quando si acquista uno smartphone, occorre prestare attenzione alla quantità di RAM del dispositivo.

"Ora almeno 4 GB sono considerati la norma, non intendo la memoria incorporata, ma la RAM. Se c'è meno RAM, i problemi potrebbero iniziare quando alcune applicazioni sono in esecuzione", ha detto l'esperta.

Le idee per installare nuove versioni del sistema operativo su dispositivi meno recenti per velocizzarle sono insostenibili. La velocità dello smartphone non aumenterà, ma il suo tempo di funzionamento senza ricarica può diminuire in modo significativo.

"Se il vostro telefono è già abbastanza vecchio (più di cinque anni di funzionamento), nessun trucco lo farà funzionare rapidamente, ma solo cambiare il dispositivo vi aiuterà", ha riassunto la Ilyicheva.

