Su WhatsApp cambierà importante funzione sui messaggi

Gli sviluppatori del popolare servizio di messaggistica istantanea WhatsApp stanno lavorando per modificare l'opzione per eliminare automaticamente i messaggi, segnala il sito WABetaInfo.

Agli utenti verrà data la possibilità di eliminare automaticamente i messaggi 24 ore dopo l'invio. La funzione sarà disponibile sia nelle chat singole che di gruppo, si afferma nell'articolo.

Al momento nelle impostazioni di WhatsApp si può scegliere di eliminare automaticamente un messaggio dopo soli 7 giorni. Viene cancellato sia dal mittente che dal destinatario.

Questa nuova funzione è ancora in fase di beta testing. Apparirà in un futuro aggiornamento dell'app WhatsApp per Android, iOS e desktop.

In precedenza era stato segnalato l'arrivo di una nuova funzione per i messaggi vocali su WhatsApp.