Saltare la colazione si può? La risposta del dietologo

La colazione è tradizionalmente considerata uno dei pasti più importanti, ma se una persona è abituata ad un orario diverso ogni giorno e non ha problemi di salute, non serve imporci di fare colazione, ha riferito a Sputnik Antonina Starodubova, capo nutrizionista del dipartimento della Salute di Mosca.

"La colazione è tradizionalmente considerata uno dei pasti più importanti. Recenti ricerche dimostrano che mangiare regolarmente è importante per l'organismo. Tuttavia, se sei abituato ad un orario diverso dal solito, mangi regolarmente, hai un peso nella norma e non hai problemi di salute , non puoi costringerti a fare colazione con la forza, se non ci sei abituato", ha detto la Starodubova.

Secondo l'esperta, la colazione dovrebbe essere equilibrata e varia per fornire all'organismo tutti i nutrienti necessari: proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali. Sono tanti i piatti genuini e gustosi, semplici e veloci da preparare, che possono essere serviti a colazione.

"Ad esempio, porridge a base di cereali integrali, cereali come grano saraceno, farina d'avena, miglio, grano; vari latticini a basso contenuto di grassi, come yogurt o kefir; formaggi magri; piatti a base di uova e così via. Ai suddetti alimenti bisognerebbe aggiungere una porzione di frutta e verdura. Il quark può essere cucinato con erbe fresche o bacche, il porridge può essere integrato con frutta e noci e le uova possono essere preparate come una frittata con peperoni, broccoli, spinaci, zucchine. Anche la verdura o la macedonia di frutta si adatteranno perfettamente al menu della colazione", ha chiarito la nutrizionista.

La Starodubova ha riferito che tutti i metodi di cottura possono essere raccomandati, ad eccezione della frittura. Oltre a bollire o cuocere a vapore, si può cuocere al forno, stufare o grigliare.