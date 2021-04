Amazon diffonde trailer ‘Maradona: sogno benedetto’, serie TV sul Pibe de Oro

Amazon non ha perso tempo e al Pide de Oro ha dedicato una serie televisiva di cui è ora disponibile il primo trailer. Si chiamerà ‘Maradona: sogno benedetto’ e sarà riservato ai soli abbonati alla piattaforma on demand.

La serie televisiva sul campione Diego Armando Maradona, scomparso a novembre a soli 60 anni, è stata prodotta da BTC Media in coproduzione con Dhana Media e Latin We, e sarà distribuita in 240 Paesi, più di quelli che aderiscono alle Nazioni Unite.

La serie televisiva è autobiografica e ripercorre tutta la vita di Maradona dalla sua infanzia nelle favela fino ai gradi successi mondiali.

I vari attori che lo impersonano, Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldshmidt, ripercorrono la vita di Maradona dai primi calci di pallone tirati a Villa Fiorito a Buenos Aires, in Argentina, per poi mostrarne tutta la sua carriera in Europa al Barcellona e al Napoli, con cui ha vinto due scudetti, una coppa Uefa e poi i mondiali del 1986 vinti dall’Argentina.

Nel cast anche Moran, Papa Monje e Peter Lanani, mentre Julieta Cardinali sarà Laura Esquivel.

Trailer Amazon Maradona: sogno benedetto