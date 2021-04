"Ninna nanna", tre irresistibili cuccioli di bulldog si dondolano nelle loro piccole culle - Video

Questi adorabili cuccioli di bulldog francese non si perdono una coccola del loro padroncino umano. Teneri e giocherelloni fanno un pisolino sulle loro tre piccole amache disposte una accanto all'altra in una cesta. Per rendere più dolce il loro riposo il bambino gli canta una ninna nanna.

I bulldog francesi sono dei cani carinissimi, ma da cuccioli sono davvero irresistibili. Il video che ritrae la siesta dei tre piccoli pelosetti ha fatto il giro del web e riscosso tanti apprezzamenti positivi da parte di amanti degli animali e non solo.

Nei commenti, un utente Instagram fa notare che le loro amache non sono altro che mascherine facciali: "Così divertente e carino!".