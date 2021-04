Giappone, gatta diventa capo della polizia dopo aver contribuito a salvare una persona - Video

Per i suoi meriti nel salvataggio di una persona Koko ha ricevuto un'onorificenza della polizia, è stata avvolta in uniforme e le hanno messo un minuscolo berretto in testa. E' stata a capo del dipartimento di polizia per un giorno. In questo breve mandato la gatta ha preso parte per condurre lezioni di sicurezza stradale per gli scolari più piccoli e ha persino "firmato" la dichiarazione corrispondente. Come è consuetudine in Giappone, Koko ha messo un "sigillo personale" sul documento, immergendo la zampa nell'inchiostro rosso.

​L'anno scorso il comportamento insolito di Koko, seduta vicino ad uno scarico fognario fissando imperterrita l'acqua, ha contribuito a salvare la vita di una persona. Quando la padrona del felino si è avvicinata, ha visto un uomo anziano che era caduto nel fossato. La vittima è stata immediatamente soccorsa.