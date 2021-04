Balena si scontra con una barca e quasi ingoia un uomo in Sudafrica - Video

Il video è stato registrato sulla costa della baia di Algoa, in Sudafrica, dalla figlia del navigatore che con l'impatto della balena è caduto dalla barca ed è quasi finito in bocca al cetaceo.

Marino Gherbavaz, 51 anni, ha navigato insieme alla sua famiglia ammirando alcuni delfini che nuotavano intorno al luogo, quando, all'improvviso, una grande balena è apparsa ed ha raggiunto l'imbarcazione.

Con l'impatto dell'immenso animale, l'uomo è caduto in acqua nel momento in cui il mammifero ha aperto la sua enorme mascella in cerca di cibo, riporta il tabloid Daily Mail.

Gillian, figlia di Gherbavaz, che stava filmando i delfini che si nutrivano di sardine, ha detto che il cetaceo è emerso all'improvviso dall'acqua e si è scontrato con la nave, aprendo la bocca per succhiare i piccoli pesci ed ha quasi finito per ingoiare suo padre.

"Quando ho capito che mio padre era in acqua, sono andata nel panico. Non riuscivo a capire perché fosse lì", ha detto.

Fortunatamente, l'equipaggio di una seconda nave, che era nelle vicinanze, ha tirato l'uomo fuori dall'acqua prima che la balena emergesse per cibarsi di altro pesce.