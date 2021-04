Fidanzata di Elon Musk pubblica sui social le foto del suo nuovo tatuaggio "cicatrice aliena"

Claire Elise Boucher, la cantante canadese conosciuta professionalmente come Grimes e compagna di Elon Musk, ha recentemente svelato una nuova modifica al suo look, sotto forma di un tatuaggio che le copre tutta la schiena.

Dimostrando il tatuaggio sul suo account Instagram, Grimes si è lamentata della qualità dell'immagine, dicendo che non ne ha una migliore perché "fa troppo male" e perché ha bisogno di "dormire".

Dopo aver notato come il suo lavoro di "inchiostro bianco" sarà "rosso" per alcune settimane, la cantante ha continuato identificando questo tatuaggio come "bellissime cicatrici aliene".

La scelta estetica della Grimes ha suscitato una risposta positiva dal suo pubblico sui social, con un certo numero di internauti che hanno espresso il loro apprezzamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ☘︎𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰࿎ (@grimes)

Il mese scorso la cantante ha rilasciato una dichiarazione forte su Instagram di tutt'altro tipo, dichiarando la sua disponibilità a "morire con la terra rossa di Marte" sotto i suoi piedi.