Elon Musk prende in giro Bill Gates pubblicando una vignetta no-vax modificata

L'amministratore delegato di SpaceX Elon Musk è entrato a gamba tesa contro Bill Gates e Microsoft Zune twittando un fumetto politico anti-vax modificato con un'immagine del magnate della tecnologia e filantropo 65enne. Tuttavia Musk ha cancellato il tweet dopo che era stato condiviso da più di 5mila persone.

I didn’t have “Elon Musk tweeting actual Ben Garrison cartoons” on my Bingo card. But in hindsight, I probably should have. https://t.co/QGji3JzGh5 — Thoroughly Moderna’d Millie 💉💉 (@UrbanSpaceman23) April 10, 2021

La vignetta originale si intitola "The Plannedemic" ed è stata ideata dall'artista conservatore Ben Garrison. Mostra il ghignante Gates che guarda il suo piano a step per incutere la paura nel mondo colpito dalla pandemia, fino al lancio del "vaccino obbligatorio".

Nella versione modificata condivisa da Musk, la fase di vaccinazione era stata spostata leggermente in avanti a causa dell'aggiunta di una fase finale diversa allo schema: "Rilancio di Zune", in riferimento al lettore MP3 Zune di Microsoft, un concorrente di iPod, che è stato lanciato in 2006 e fermato cinque anni dopo.

La versione modificata del fumetto ha spostato il "lancio del vaccino obbligatorio" nel posto tenuto da "incolpa il presidente Trump!" nel disegno originale di Garrison. Musk ha anche ritagliato l'illustrazione per rimuovere il nome di Garrison.

"Presto sentirai uno strano desiderio per Zune...", ha scritto Musk subito dopo la mezzanotte nella West Coast. In un successivo tweet, anch'esso cancellato, ha detto: "Sta realmente accadendo".

Garrison ha replicato dicendo che non aveva concesso il permesso né per l'originale, né per la versione modificata del suo fumetto da utilizzare online.

"Per quanto riguarda il post di Musk, non permetto che il mio lavoro venga modificato né concedo il permesso per la pubblicazione di vignette vandalizzate", ha detto a Business Insider via e-mail. "Eppure sono il vignettista più trollato al mondo, quindi succede".

In una dichiarazione per spiegare il suo fumetto e il suo messaggio artistico, il fumettista ha scritto sul suo sito web:

"Perché un ex nerd e magnate del computer è diventato così interessato a vaccinazioni e malattie? Forse perché vale più di 100 miliardi $ e pensa di possedere il mondo. Vuole anche avere un impatto sull'umanità. Ovvero liberarsi dell'umanità in eccesso".

Dal momento che la Bill and Melinda Gates Foundation è nota da tempo per essere coinvolta in progetti di vaccinazione di beneficenza, anche contro l'influenza ed altre malattie nei Paesi in via di sviluppo, il co-fondatore di Microsoft è diventato negli ultimi tempi protagonista suo malgrado di molteplici teorie del complotto, alla luce del pandemia mortale di coronavirus e agli appelli per la vaccinazione di massa.