Yahoo! Answers chiude dopo 16 anni di attività

La piattaforma di domanda e risposta, Yahoo! Answers, è stata fondata nel 2005, la più vecchia ad oggi. Dopo un'attività di ben 16 anni, il sito ha visto un graduale declino di utilizzo degli utenti, principalmente dovuto alla nascita di nuovi e più efficaci motori di ricerca online, quali Google, Quora e altri.

Il settore, diventato incredibilmente competitivo, ha portato la Yahoo a decidere di chiudere il sito di domanda e risposta.

Il termine limite per gli utenti di postare ancora qualche domanda è il 20 aprile, data dopo la quale non sarà più possibile caricare contenuti. Il sito Yahoo! Answers chiuderà definitivamente il 4 maggio, e gli utenti avranno fino al 30 giungo per poter scaricare i contenuti della piattaforma.

"Nonostante Yahoo! Answers sia stato una volta una parte fondamentale dei prodotti e dei servizi di Yahoo, è diventato meno popolare nel corso degli anni poiché le esigenze dei nostri utenti sono cambiate. A tal fine, abbiamo deciso di spostare le nostre risorse da Yahoo! Answers per concentrarci su prodotti che soddisfano al meglio i nostri membri per fornire sempre servizi premium", è il messaggio inviato da Yahoo agli utenti iscritti.

Per commemorare la piattaforma, ecco alcune delle migliori (o peggiori) domande del sito!