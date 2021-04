Il semplice trucco per aiutarti a mantenere croccanti le tue patatine fritte

Ti è mai capitato di prendere patatine o patate da un fast food ti sei accorto che erano croccanti? Un ex dipendente di McDonald's ha condiviso come estendere la "durata di conservazione" di questo delizioso cibo.

L'australiano Bruno Bouchet ha lavorato in un ristorante della famosa catena nei primi anni 2000.

Parlando al canale radio KIIS FM, ha rivelato che "tutti fanno lo stesso errore: chiudere la parte superiore del sacchetto di carta in cui sono le patate".

"Anche se si potrebbe pensare che il calore manterrà le patate calde, quello che davvero fa è cuocerle a vapore, rendendole quindi molli", ha spiegato Bouchet.

L'uomo spiega che "il trucco è semplice: devi solo far uscire il calore": a tale fine è necessario aprire il sacchetto e posizionare le patate orizzontalmente per evitare che si raffreddino troppo velocemente. In seguito si possono mettere degli hamburger sulle patate per tenerle al caldo.

Se si seguono questi consigli, assicura Bouchet, "non avrai mai più patatine fritte morbide nella tua vita, te lo garantisco".

Oltre al mantenimento della croccantezza, ecco come garantirla in fase di cottura.