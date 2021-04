Cane va da solo in una clinica veterinaria per chiedere aiuto - Video

Un cane femmina davvero intelligente quello che si è recato in autonomia in una clinica veterinaria per farsi curare dai medici della struttura sanitaria per animali. Il cane randagio ora può sperare.

Le telecamere di sorveglianza della clinica veterinaria Vet VIP, in Brasile, hanno registrato come un cane randagio è entrato da solo nei suoi locali per chiedere un aiuto per la sua povera gamba ferita. Dopo aver eseguito una serie di test, il personale ha riscontrato un altro disturbo nel povero cane.

Nel filmato puoi vedere come un paio di clienti aspettano che i loro animali domestici vengano accuditi dai veterinari. Quando l'animale compare, zoppicante, il veterinario Dayse Silva gli si avvicina per esaminarlo.

Inizialmente la veterinaria ha rilevato un’unghia incarnita, ma in seguito si è scoperto che aveva un tumore nell'area genitale, per il quale ha dovuto sottoporsi a chemioterapia. Una campagna di raccolta fondi lanciata online per coprire i costi delle cure ha superato l'obiettivo della clinica di 713 USD.

“Sta molto bene. Felice, intelligente, molto diverso da quando è arrivato qui. Non sanguina più e non mostra segni di dolore. Ha reagito bene alla prima seduta di chemioterapia e valuteremo ogni nuovo intervento per sapere di quante ne avrà bisogno”, ha detto Silva in un'intervista al portale G1.

Diversi residenti interessati ad adottarlo hanno chiamato la clinica, ma nessuno è venuto a compilare i documenti di adozione. Così Silva lo ha portato a casa della sua famiglia in questa fase di convalescenza. Ogni giorno il cane si reca con lei in clinica per continuare le cure.