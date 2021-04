La Svezia usa la foto di un anziano per promuovere la vaccinazione, ma era un meme

L'intenzione era buona, la realizzazione meno. Nella campagna per la vaccinazione realizzata dalla Sanità svedese è stato utilizzato per sbaglio la foto di un signore brizzolato protagonista di una serie di meme su internet.

Le autorità sanitarie in Svezia hanno involontariamente usato l'immagine di una persona famosa in tutto il mondo per la loro campagna di vaccinazione contro il coronavirus.

Si tratta dell'omino "Hide the Pain Harold", ingegnere ungherese divenuto noto agli utenti web per il suo sorriso inconfondibile.

Gli impiegati del dicastero sanitario hanno affermato di non sapere chi fosse e nel frattempo la foto è stata cancellata, ha riportato Reuters.

Nel 2008 e 2009 Andras Arato, un ingegnere ungherese, ha posato per delle cosiddette foto stock, contenuti che poi vengono offerti su internet per creare i propri lavori.

Le immagini raffiguravano un uomo canuto con una barba grigia, che sorride ma i suoi occhi sembrano nascondere dolore. L'uomo, che ora ha 76 anni, è divenuto un famosissimo meme, chiamato "Hide the Pain Harold" (Harold che nasconde il suo dolore).

© Depositphotos / Ekanosferatu András Arató, un ingegnere elettrico e modello ungherese in pensione, meglio conosciuto per essere diventato un meme di Internet "Hide the Pain Harold"

L'errore è emerso in un secondo momento

Harold per un breve periodo di tempo ha invitato a vaccinarsi i cittadini nati tra il 1942 ed il 1946 fino a quando gli utenti non hanno segnalato alle autorità che non era una persona qualsiasi la cui immagine può essere usata in una campagna di immunizzazione.

"Non sapevamo che fosse un meme", ha spiegato la portavoce della Contea di Stoccolma Hanna Fellenius a Reuters, aggiungendo che l'immagine è stata cambiata.

L'agenzia per la Sanità pubblica regionale crede che la gaffe non abbia danneggiato la fiducia della popolazione verso i vaccini.

Nice to see Hide the Pain Harold doing his bit for Sweden’s COVID-19 vaccination effort. pic.twitter.com/ObBgK9OTNt — Colm Fulton (@ColmFulton) March 30, 2021

