Maledizione continua: dopo il Canale di Suez Evergreen paralizza traffico con camion in Cina - Foto

Quattro giorni dopo che la nave portacontainer Ever Given si è arenata nel Canale di Suez, la compagnia proprietaria della nave è protagonista di un altro incidente. Un camion che trasportava un container con il logo di un'altra società chiamata Evergreen ha provocato un grande ingorgo dopo un incidente su un'autostrada in Cina.

Nelle immagini apparse sul social network cinese Weibo, si vede un camion intraversato sull'autostrada Changchun-Shenzhen. A seguito dell'incidente il mezzo pesante occupa l'intera carreggiata, bloccando il traffico stradale come la nave portacontainer Ever Given blocca il transito delle navi attraverso il Canale di Suez.

​Nonostante il camion trasportasse un container con la parola Evergreen, omonima della stessa compagnia gestore della nave arenata in Egitto, il mezzo pesante non è in alcun modo correlato al blocco del Canale di Suez. Tuttavia gli utenti dei social non hanno perso tempo a collegare questi due incidenti, provocando un'ondata di commenti che vanno dall'ironia alle teorie del complotto.

"Mi sembra che la comunità internazionale abbia bisogno di entrare in contatto con il management di Evergreen e scoprire quali richieste avanzino", scrive un utente di Twitter.

"Nave portacontainer, camion ... spero che questa compagnia non possieda aerei", ha affermato un altro utente di Internet.

"Ricorda, mantenere la coerenza del marchio è la chiave!", il commento sarcastico di un altro.

Alcuni internauti a loro volta si sono chiesti se fosse una coincidenza o uno "scenario alieno pianificato" ed hanno confrontato i due incidenti con un collage fotografico.

Spotted! A massive truck names “Evergreen” blocks highway in China, following Ever Given’s footsteps in blocking Suez Canal in Egypt.

Is this a coincidence or a planned alien takeover? pic.twitter.com/C2NWVpg2h1 — OYOGist (@oyogist) March 28, 2021

​Intanto nel Canale di Suez proseguono i lavori per disincagliare la nave arenata. Al momento almeno dieci rimorchiatori stanno cercando di liberare dalla secca la portacontainer Ever Given. I lavori vengono eseguiti 24 ore su 24 ed i rimorchiatori hanno già dragato circa 27.000 metri cubi di sabbia.

Il presidente egiziano al-Sisi a sua volta ha ordinato di iniziare a scaricare la nave portacontainer per facilitare lo sblocco dell'importante via di navigazione.