Pelle, capelli e denti in salute? Ecco i prodotti che potrebbero servire

Una corretta alimentazione, anche senza assumere vitamine e sali minerali sotto forma di compresse da comprare in farmacia, migliorerà le condizioni di pelle, capelli e denti. Ha parlato in un'intervista a Radio Sputnik dei prodotti che dovrebbero entrar a far parte della vostra dieta per questo scopo la nutrizionista e dietologa Natalya Nefedova.

Secondo l'esperta, gli acidi omega-3 essenziali per il corpo si trovano nelle noci, nei semi, nel burro di noci e nell'olio vegetale, ma questi prodotti devono essere consumati tenendo conto del loro alto contenuto calorico.

"Noci, semi o burro di noci fanno bene a pelle, denti e capelli. Contengono gli acidi essenziali omega-3. Ma questi sono ad alto contenuto calorico, pertanto le porzioni dovrebbero tenere conto del vostro fabbisogno energetico giornaliero. Gli oli vegetali sono inoltre buoni per capelli e pelle, contengono omega-3", ha detto la nutrizionista.

Le noci, insieme ai legumi, possono anche servire come alternativa vegetariana della carne, ha continuato. Allo stesso tempo Natalya Nefedova consiglia di mangiare pesce quattro volte a settimana.

"Si consiglia di mangiare pesce quattro volte a settimana. L'aringa è un'opzione poco costosa e nutriente, ma non deve essere salata. Può anche essere cibo in scatola, anche se danno meno benefici", ha aggiunto la dietista.

Il pesce in scatola è buono perché contiene molto calcio, necessario per denti e capelli sani, ha spiegato.

I latticini sono un'altra fonte di questo minerale. Inoltre il calcio viene aggiunto anche al latte vegetale, così come le vitamine D e B12, ha osservato Natalya Nefedova.

Le vitamine A ed E, che fanno bene alla pelle, si trovano nel fegato, nella frutta e nella verdura gialla e rossa e negli avocado, ha continuato.

In generale la dietologa consiglia di includere nella propria dieta diversi prodotti. Una dieta equilibrata sarà più efficace per la salute e l'aspetto rispetto al consumo di singole vitamine e minerali, ha detto. Oltre ai prodotti elencati, non devono mancare frutta e verdura, diversi cereali e pane, ha detto Natalya Nefedova.

Per quanto riguarda i multivitaminici e gli integratori alimentari, il medico consiglia di relazionarsi con molta attenzione.

"Gli integratori alimentari sono meno controllati della farmacologia. Il marketing è molto sviluppato e le persone li percepiscono come qualcosa che si può mangiare a volontà. In realtà non è così. Bisogna considerarli come farmaci. L'assunzione inappropriata ha conseguenze pessime", ha avvertito la nutrizionista.

Natalya Nefedova consiglia di sottoporsi regolarmente alle analisi e scoprire di quali vitamine l'organismo ha effettivamente bisogno prima di acquistare questi integratori in farmacia.