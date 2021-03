Sconcertante: pettorale di un bodybuilder si stacca mentre fa pesi - Video

Nel filmato, condiviso dall'allenatore dell'atleta Larry Wheels, il pettorale di Crowley si vede staccarsi dall'osso mentre afferra un bilanciere da 220 Kg su una panca inclinata.

In un altro video, l'allenatore racconta che il bodybuilder di 23 anni, noto anche come Big Rig, ha subito un intervento chirurgico conclusosi bene. Tuttavia Wheels ha anche chiesto un aiuto finanziario per il suo pupillo, poiché l'incidente è avvenuto a Dubai e non nel Regno Unito, dove risiede. Secondo l'allenatore, l'assicurazione di Crowley non copre le spese per l'intervento.

Crowley, a sua volta, ha anche ringraziato tutti su Instagram per il supporto. Il bodybuilder ha anche detto ai suoi follower che, nonostante abbia trascorso solo tre giorni in ospedale, tutto gli fa ancora male e anche che lo attende una lunga guarigione.

"Fa ancora molto male, tutto il mio corpo è gonfio, dalle dita dei piedi alle mani. Il mio stomaco è estremamente gonfio e presenta una sacca di liquidi e infiammazioni che letteralmente oscilla quando mi muovo", ha scritto Big Rig.