Vulcano islandese potrebbe diventare risorsa turistica "perfetta" - Video

In Islanda un vulcano che erutta lava dopo il risveglio avvenuto venerdì scorso teoricamente potrebbe proseguire la sua spettacolare attività per diversi anni, diventando in linea di principio una nuova attrazione turistica dell'isola ai margini del circolo polare artico, famosa per i suoi paesaggi naturali mozzafiato.

"È una perfetta eruzione turistica", ha dichiarato alla Reuters il professore di vulcanologia all'Università d'Islanda Thorvaldur Thordarson, sottolineando allo stesso tempo di "non avvicinarsi troppo."

Le spettacolari eruzioni vulcaniche hanno già catturato l'attenzione di diversi escursionisti e turisti, desiderosi di non perdersi questo straordinario spettacolo naturale, costringendo le autorità locali a predisporre un sentiero escursionistico di 3 chilometri e mezzo fino al sito dell'eruzione e pattugliare la zona con droni per evitare che qualcuno finisca in aree inquinate dai gas vulcanici tossici.

Agust Gunnar Gylfason, project manager presso il Dipartimento di Protezione Civile e Gestione delle Emergenze, ha dichiarato sempre alla Reuters che più di 10mila persone si sarebbero avventurate sul sito da venerdì sera.

Secondo il professor Thordarson, l'attività eruttiva "potrebbe finire domani o potrebbe ancora andare avanti tra qualche decennio".

Ricordiamo che a metà mese l'Islanda ha aperto i confini ai turisti vaccinati contro il Covid o in possesso di anticorpi nel sangue.