Nonna di "ferro" 99enne oltre i limiti di età su caccia russo Su-34 - Foto e Video

Maria Koltakova, una reduce della Seconda Guerra Mondiale di 99 anni, si è messa alla prova come copilota sul moderno cacciabombardiere russo Su-34.

La "babushka di ferro" (nonna in russo - ndr) ha fatto visita al reggimento di aviazione del Distretto Militare Occidentale delle forze armate russe, dove ha potuto effettuare un volo in un simulatore del Su-34 montato in una capsula interattiva che permette di ricreare un ambiente pressochè identico a quello reale.

L'anziana reduce della Seconda Guerra Mondiale è stata accompagnata nel volo virtuale dall'eroe russo Andrey Diachenko. Insieme hanno eseguito diverse acrobazie aeree, fatto rifornimento in aria e distrutto velivoli nemici, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Questo volo è diventato il 13° record personale per la "nonna di ferro" che già detiene i record di più anziano paracadutista e sub di tutta la Russia. Ha anche partecipato ad una gara di fuoristrada, è stata alla guida di un carro armato e una mongolfiera tra le altre sue avventure.

Maria Koltakova ha partecipato alla battaglia di Kursk durante la Seconda Guerra Mondiale e anche alla liberazione di Ucraina, Polonia e Cecoslovacchia. Ha evacuato più di 300 soldati feriti dal campo di battaglia.