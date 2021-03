Così puoi creare un perfetto uovo di Pasqua

Ti invitiamo a conoscere una ricetta facile, veloce ed economica per questo delizioso dessert che simboleggia la fertilità e la resurrezione. Per fare le tue uova di cioccolato, avrai bisogno di:

stampi

un chilo di cioccolato per pasticceria

glassa reale per guarnire

piccoli cioccolatini o caramelle

Per prima cosa pulire gli stampini con un panno di cotone imbevuto di alcool e lasciarli asciugare. Questo passaggio è fondamentale per far luccicare le uova.

Taglia il cioccolato a pezzetti e mettilo in un contenitore adatto al microonde. Riscaldalo per circa 30 secondi, quindi mescola i pezzi e riprendi a riscaldarlo fino a quando non si scioglie completamente. Il cioccolato dovrebbe raggiungere una temperatura tra i 39 e i 45 gradi.

Quindi devi posizionare il cioccolato all'interno dello stampo. Ci sono due modi per farlo: in primo luogo, puoi semplicemente versare il cioccolato. Un'altra tecnica è quella di spazzolarlo dal centro verso l'esterno in modo che aderisca bene alle pareti dello stampo. Questo metodo ti consente anche di riempire il tuo uovo di Pasqua con piccole sorprese come giocattoli, cioccolatini o caramelle.

Quindi devi mettere i gusci di cioccolato in frigorifero per circa 10 minuti. Poi è necessario sformarli attentamente.

Una volta preparate le due metà, siamo pronti per sigillarle. Puoi farlo con l'aiuto di una sac-a-poche caricata con cioccolato dello stesso colore. Puoi anche incollare le metà insieme tenendole su una teglia calda per alcuni secondi.

Infine decorare le uova con glassa reale o carta da zucchero.

Ma lo sapevi che puoi prepararlo anche senza l'utilizzo di stampi? Per questo avrai bisogno di palloncini pieni d'acqua. Basta immergerli unti con un filo d'olio nel cioccolato fuso. Attenzione però! Se li metti nella cioccolata molto calda, esploderanno! Quindi taglia semplicemente il palloncino con le forbici vicino al nodo per rimuoverlo dall'uovo.