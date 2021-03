Regno Unito, la Zecca Reale conia nuova moneta che raffigura Britannia come donna di colore

Le Zecca Reale britannica (Royal Mint) ha reso noto la nuova raffigurazione di una moneta coniata in edizione limitata che rappresenta per la prima volta l'icona nazionale Britannia come una donna di colore.

Britannia era il nome geografico latino con cui i Romani indicavano la Gran Bretagna dopo la loro invasione nel 43 d.C. L'immagine simbolica di una donna guerriera divenne la personificazione delle isole britanniche ed è stata raffigurata nella moneta del Paese dal 1672.

Progettata dal famoso artista P.J. Lynch, la nuova moneta Britannia 2021 coniata dalla Zecca Reale fa parte della collezione di monete rappresentative l'emblema della Gran Bretagna che escono ogni anno.

© Foto : The Royal Mint Moneta Britannia 2021

In una dichiarazione inviata alla CNN da Clare Maclennan, direttrice delle monete commemorative della Zecca Reale, ha affermato che "la Britannia è un simbolo duraturo del popolo, e man mano che la nazione si evolve è giusto che anche la sua immagine si evolva".

"Creare una nuova raffigurazione originale per un'icona come Britannia è il sogno di qualsiasi artista", ha affermato a sua volta Lynch.

In passato la Zecca Reale aveva coniato monete celebrative per ogni anno rendendo onore a figure artistiche moderne e storiche del Regno Unito come Elton John, Jane Austen e Shakespeare.

Secondo quanto riferito, la moneta Britannia del 2021 si basa sull'impegno della Zecca Reale di riflettere una maggiore diversità".

Sullo sfondo del clamore per la violenta morte dell'afroamericano George Floyd durante un fermo di polizia a Minneapolis, negli Usa, sono scoppiate in America prima e poi in tutto il mondo le proteste contro il razzismo del movimento Black Lives Matter. Nel Regno Unito durante le proteste i manifestanti antirazzisti se la sono presa contro le statue di personaggi storici legati al passato coloniale e allo schiavismo.