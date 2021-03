"Nemico invisibile": un gatto maldestro in lotta contro il vetro - Video

A volte gli animali possono essere intelligenti e intraprendenti, tuttavia spesso gli uomini riescono a inventare cose davvero strane che non possono essere facilmente comprese dai nostri amici felini e canini.

Questo adorabile gatto vorrebbe uscire ma sembra che qualcosa glielo impedisca. Il povero micio riesce a vedere grandi spazi aperti proprio di fronte a lui e cerca di attraversare uno strano muro invisibile che qualcuno sembra aver frapposto, ma è davvero difficile, anche per un animale così astuto. Beh, speriamo che il gattino alla fine impari come funziona il vetro, ma per ora è divertente guardare il gatto che cerca di oltrepassarlo.