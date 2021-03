Come si fa? Questo cucciolo di Labrador non riesce a 'capirsi' con le scale - Video

Le scale, per esempio: sono piuttosto bizzarre per i cani, e hanno bisogno di pensarci molto per capire come utilizzarle in modo corretto e senza rischiare di cadere.

Questo simpatico cucciolo di Labrador imparerà sicuramente a farlo un giorno. Ma per il momento, il cagnolino sembra davvero un po' perplesso, quindi cerca di strisciare come un serpente, dimenticandosi costantemente di usare le zampe.

Non preoccuparti, cagnolino: un giorno sarai abbastanza grande da poter salire tutti quei gradini in un colpo solo!