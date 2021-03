Ecco come preparare le uova sode nel modo più corretto

Le uova sono uno dei pochi alimenti ricchi di nutrienti che raramente si trovano nella dieta moderna. Contengono i 21 aminoacidi che compongono una dieta ben bilanciata. Ma quanto tempo ci vuole per cucinarle e come è meglio prepararle?

Un comune uovo di gallina contiene vitamine D, A, E, K e B6, oltre a calcio e zinco. Questo prodotto, in particolare il tuorlo, contiene alti livelli di colesterolo, che tuttavia non ha un effetto particolarmente negativo sui livelli ematici.

Un altro importante vantaggio per la salute è che le uova contengono luteina e zeaxantina, sostanze nutritive note per contrastare alcuni dei processi degenerativi che colpiscono i nostri occhi. Inoltre sono un'ottima fonte di proteine ​​e possono aiutarti a perdere peso, aumentare la massa muscolare, abbassare la pressione sanguigna e migliorare lo stato delle ossa.

Diversi studi dimostrano che si possono mangiare fino a tre uova intere al giorno. Tuttavia si ipotizza che mangiare più di questa quantità potrebbe essere pericoloso per la salute, ma nessuna ricerca è stata fatta in merito per dimostrarlo.

Quanto tempo ci vuole per far bollire un uovo?

Il tempo di cottura dipende dal tipo di uovo che si vuole ottenere. In ogni caso ecco alcune dritte:

Cinque minuti per far diventare l'albume bianco col tuorlo liquido.

Sei minuti in modo che un uovo abbia un tuorlo liquido ma leggermente più denso.

Sette minuti per avere un uovo abbastanza compatto con un tuorlo appiccicoso e morbido non liquido.

Otto minuti per avere un uovo sodo dalla consistenza giusta.

Dieci minuti per avere un uovo completamente sodo, ma non gessoso.

Se fai bollire un uovo per molto tempo, può diventare grigiastro o verde e non è molto salutare se lo si mangia. La consistenza del suo tuorlo può diventare gessosa con un sapore marcio.

Il mondo più semplice per cucinare un uovo sodo è farlo bollire in acqua, anche se in alternativa si può usare una cottura al forno preriscaldato a 180 °C. Le uova vanno poste su una teglia per preparare i muffin e bisogna cuocerle per 22 minuti per renderle morbide o 30 minuti per renderle più consistenti. Una volta estratte dal forno vanno immerse in acqua fredda per interrompere il processo di cottura.

Le uova sode possono essere cotte anche a vapore, da 6 minuti a 12 minuti a seconda di come vogliamo la consistenza.