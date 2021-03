WhatsApp prepara aggiornamento per messaggi vocali

WhatsApp sta lavorando per introdurre un'opzione che consentirà di velocizzare i messaggi vocali. Si tratta di velocizzare i messaggi vocali a velocità 2x, utile quando si ascoltano lunghe registrazioni.

Il modo in cui l'opzione verrà implementata non viene segnalato: gli addetti ai lavori notano che la funzione è in fase di sviluppo. Potrebbero essere necessari diversi mesi prima della sua implementazione nelle versioni della app per Android e iOS.

Una funzione simile per i messaggi vocali funziona in Telegram da diversi anni. L'app concorrente consente di velocizzare le registrazioni fino a 2x, permettendo così agli utenti di risparmiare molto tempo durante l'ascolto dei messaggi vocali.

In precedenza sempre WABetaInfo aveva riferito che l'applicazione di messaggistica WhatsApp avrebbe smesso di funzionare sui vecchi iPhone.