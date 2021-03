Nell'Estremo Oriente russo trovato e salvato cucciolo d'orso orfano - Foto

Il cucciolo è stato notato da un abitante del posto mentre lavorava nella foresta nel distretto di Krasnoarmeysky. La madre non era vicino: gli esemplari adulti possono essere spaventati dai taglialegna, in situazioni simili non tornano dai cuccioli.

"L'orsetta è sana e ben nutrita, pesa 4,2 chilogrammi. Nonostante le difficoltà di alimentazione, è naturalmente poco abituata al ciuccio e al sapore diverso dal latte materno, ma in pochi giorni avrà l'acquolina in bocca, come altri cuccioli", si afferma in una dichiarazione del centro.

Il Centro è stato fondato nel 2012. Qui sono stati riabilitati più di dieci tigri e un leone africano. Molte tigri sono state rimesse allo stato libero, la maggior parte si sono adattate, alcune di loro hanno partorito cuccioli. Inoltre si trovano orsi orfani riabilitati periodicamente, che vengono salvati dai residenti locali, e altri animali selvatici e uccelli. Dopo il recupero, vengono rimessi in libertà nella foresta.