Branco di cervi travolge Bmw in movimento - Video

Un insolito incidente automobilistico si è verificato alla fine di febbraio su una strada di campagna in Polonia quando un branco di cervi selvatici è sbucato fuori all'improvviso dalla foresta cercando di saltare sopra una Bmw in movimento.

L'insolito incidente è stato ripreso in video vicino alla città di Pultusk da una telecamera installata in un'altra macchina dietro la Bmw. Nella registrazione si può vedere come la Bmw nera viaggi ad una velocità di circa 80 km/h quando sette cervi sbucano all'improvviso dalla foresta per attraversare la carreggiata.

Dopo aver visto gli animali, il conducente della berlina tedesca ha frenato bruscamente per evitare la collisione. Tuttavia, non tutti gli animali sono riusciti a superare l'auto. Tre cervi hanno cercato di saltare sopra la macchina.

Uno degli animali ha superato con successo l'ostacolo, strisciando il tetto della Bmw con i suoi zoccoli. Ma gli altri due sono stati meno fortunati. Un cervo si è scontrato leggermente con la parte anteriore dell'auto, danneggiando il cofano e il paraurti, dopodiché è fuggito.

Il terzo protagonista dell'incidente a sua volta non ha calcolato bene la traiettoria del salto ed è atterrato nel bagagliaio, poi spaventato ha provato a salire sul tetto dell'auto. Dopo tutte le manovre fallite, il cervo è tornato a terra e ha corso nella direzione opposta al suo branco.

Tutti i cervi coinvolti hanno lasciato il luogo dell'incidente senza danni visibili, mentre la Bmw dovrà sicuramente andare dal carrozziere per riparare i danni subiti dall'impatto con gli animali selvatici.