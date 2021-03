Il segreto per ottenere una bistecca ben cotta? Usare un tostapane!

Craig Harker, chef britannico e proprietario di un pub, ha testato un metodo insolito per cucinare una bistecca e ha condiviso i risultati del suo esperimento sui social media. Il nocciolo della questione? Usare un tostapane.

Harker si è imbattuto in questo trucco tramite un video che circola su Internet e così ha deciso di metterlo alla prova. Per farlo ha comprato un tostapane economico, dove ha messo tre bistecche di diverso spessore. È stato un processo per tentativi ed errori, ma quando ha inserito la terza è uscita rosa al centro e ben cotta all'esterno.

"Pensavo fosse impossibile cuocere una bistecca nel tostapane, quindi ho provato a farlo io stesso perché so come cucinarla bene", ha detto lo chef, citato dal tabloid britannico 'The Mirror'.

La prima bistecca, uscita troppo cruda, è stata usata per apportare le giuste modifiche al tostapane; la seconda invece è uscita troppo cotta.

Craig è rimasto sorpreso quando ha assaggiato la terza bistecca, buona come se fosse stata cotta sul fuoco. Stupito dal risultato, ha condiviso alcune foto sull'account Facebook del bar per l'incredulità dei clienti.

"Aveva un ottimo sapore ed era rovente; se qualcuno non sa come cucinare una buona bistecca, deve solo metterla nel tostapane. Non la servirò a nessuno, ma è divertente mostrare come si fa", ha riassunto.