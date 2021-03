Ciotola comprata a prezzo di saldo in Connecticut è una porcellana cinese da migliaia $ - Foto

Il manufatto cinese risalente al XV secolo, dal valore stimato tra 300-500mila dollari, sarà venduto all'asta Sotheby’s a New York, segnala il Guardian.

Una piccola ciotola di porcellana acquistata a soli 35 $ in una svendita in un mercatino del Connecticut si è rivelata un raro manufatto cinese del XV secolo del valore compreso tra i 300.000 e 500.000 $ che sta per essere messo all'asta da Sotheby's, scrive il Guardian.

La ciotola bianca decorata in blu con fiori ed altri disegni ha un diametro di circa 6 pollici (16 cm). Un appassionato di antiquariato si è imbattuto nel pezzo e ha pensato che potesse essere qualcosa di speciale durante una svendita nella zona di New Haven l'anno scorso, segnala Sotheby's.

© Foto : Sotheby's Ciotola cinese del periodo della dinastia Ming, XV secolo

Il pezzo, una delle sole sette ciotole di questo tipo conosciute al mondo, sarà battuto all'asta a New York il 17 marzo nell'ambito del programma di arte cinese di Sotheby's (Sotheby’s Auction of Important Chinese Art).

Il venditore, che ha pagato solo 35 $ per questo manufatto, in seguito ha inviato informazioni e foto a Sotheby's chiedendo una valutazione. Gli esperti della casa d'aste di ceramica e arte cinese, Angela McAteer e Hang Yin, ricevono molte email di questo tipo ogni settimana, ma questa era una di quelle che sognano.

"È stato immediatamente evidente a entrambi che stavamo guardando qualcosa di veramente molto, molto speciale", ha detto McAteer, vicepresidente senior di Sotheby's e capo del dipartimento delle opere d'arte cinesi. "Lo stile di pittura, la forma della ciotola, anche solo il colore del blu è abbastanza caratteristico di quel primo periodo della porcellana all'inizio del XV secolo."

Hanno confermato che l'oggetto risale al 1400 quando hanno potuto vederlo di persona.

Non ci sono test scientifici, solo gli occhi e le mani esperte di specialisti. La ciotola era molto liscia al tatto, la sua glassa era setosa e il colore e la raffigurazione sono distintivi del periodo.

"Ci sono tutte le caratteristiche per identificarla come un prodotto del primo periodo Ming", ha detto McAteer.