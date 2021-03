La ricetta del purè di patate "rivoluzionaria" divide gli utenti del web

Continuiamo a condividere i segreti per come cucinare al meglio le patate: questa volta vi sveliamo come cucinare il purè più gustoso e cremoso che abbiate mai assaggiato. Almeno secondo l'utente di TikTok Jourdyn Jeaux Parks.

La donna, originaria della città americana di San Antonio (Texas), consiglia di non far bollire le patate nell'acqua, ma di optare per un brodo di pollo o di manzo, a seconda di cosa si intende servire insieme al purè. Il trucco sta nel far bollire le patate in acqua mescolata al brodo per dare maggiore sapore.

​Jourdyn non rimuove la buccia dalle patate prima di averle bollite in quanto la pelle consente una migliore conservazione del sapore e conferisce maggiore consistenza.

Dal momento che non le sbuccia, Jourdyn lava prima le patate strofinandole molto bene. Successivamente le spalma con un po' di olio di avocado prima di metterle in una pentola con un po' d'acqua, sale marino e brodo di pollo o di manzo. L'idea generale è di sigillare il gusto e la consistenza delle patate e non lasciarle sciogliere nell'acqua.

Il video su TikTok ha diviso gli spettatori, con alcuni che affermano che vogliono che il loro purè abbia il sapore di patate e non di brodo, mentre altri l'hanno trovata un'idea perfetta e hanno espresso il desiderio di provare questa ricetta fuori dai canoni tradizionali.

Così, una persona ha scritto: "Non mi piace il sapore del purè di patate nel brodo. Voglio che abbia il sapore di burro, panna, sale, pepe e patate. Questo è tutto". Un altro ha detto: "Idea pazza. Le patate dovrebbero avere il sapore delle patate e non del pollo".

Un altro utente ha pensato al contrario che sia una grande idea: "Faccio bollire il riso nel brodo, perché non ho pensato di farlo con le patate?"