Lascia la chiesa, spende 40mila euro in chirurgia plastica, e torna a fare la Miss BumBum

La modella brasiliana Andressa Urach ha lasciato la Chiesa evangelica, nella quale aveva trovato rifugio dopo una lunga crisi esistenziale, per tornare a partecipare al concorso di Miss BumBum, il noto concorso internazionale per le natiche più formose. Non prima di aver ‘investito’ circa 40mila euro in ritocchi sostanziali di chirurgia plastica.

Andressa de Faveri Urach (classe 1987) è una modella brasiliana, imprenditrice e personaggio di reality televisivi piuttosto nota nel suo Paese ma anche all’estero, per via della ‘tresca’ avuta con Cristiano Ronaldo e nel 2013 e della quale raccontò particolari piccanti in un suo libro autobiografico.

Laurea in economia aziendale, madre di origini italiane, padre di origini tedesche, Andressa si era scelta una carriera come modella e ballerina con discreto successo.

Capace nel gestire la propria immagine, conta due milioni e mezzo di follower solo su Instagram. Nel 2012 partecipò al prestigioso concorso Miss BumBum classificandosi seconda.

Il 2014 fu l’anno in cui sembrava fosse avvenuta una svolta che l’avrebbe dovuta portare lontano dalle scene. Il 29 novembre venne ricoverata in condizioni critiche in terapia intensiva a Porto Alegre a causa di una infezione generalizzata derivata dagli abbondanti impianti di silicone.

Due anni dopo pubblicava un libro intitolato “Sono morta così ho potuto vivere - Il mio mondo sotterraneo di fama, droga e prostituzione" dove raccontava che ora era ‘rinata’ grazie alla ‘Chiesa universale del regno di Dio’, una Chiesa evangelica pentecostale brasiliana. Nella sua dichiarazione dell’epoca affermava di volersi dedicare solo al figlio undicenne.

Secondo il DailyStar tuttavia Andressa avrebbe nuovamente cambiato idea e quest’anno, parteciperà a San Paolo ancora una volta al concorso di Miss BumBum. Non solo, il tabloid britannico sostiene che avrebbe investito altri 40mila euro in interventi chirurgici per ulteriori impianti al silicone.

A testimonianza, è la stessa ex ex modella a postare sul suo profilo Instagram dovizie di particolari in merito.