Uova strapazzate per un pasto veloce? Dieci errori comuni da non fare

Le uova strapazzate per alcuni sono l'ideale per fare colazione, alcuni le preferiscono per uno spuntino o una cena. Anche se è un pasto di preparazione rapida, non sempre funzionerà. Il portale Web Eat This, Not That ha chiesto agli chef di condividere i 10 errori più comuni che la gente fa spesso nella preparazione di questa piatto semplice.

Cattiva conservazione delle uova

Se non conservi le uova in frigorifero correttamente, non dovresti essere sorpreso dal fatto che le uova strapazzate a volte non riescano bene.

Secondo il sito web, è meglio lasciare le uova nella loro confezione originale.

"Le uova possono effettivamente assorbire gli odori di altri alimenti attraverso il guscio. Quindi se non le lasci nella loro confezione originale, dovresti tenerle lontane da cibi dall'odore forte o maleodorante, come i frutti di mare", afferma Brent Hudson, chef di Hole in the Wall a New York.

Preparazione a temperature troppo elevate

Se il piano di cottura è troppo caldo, non è difficile bruciare le uova. Invece di scaldare troppo la padella, tienila a una temperatura moderatamente bassa, tenendo il fuoco a media intensità e aggiungendo un cucchiaio di burro sulla padella. Aggiungere le uova prima che il burro sia completamente sciolto e mescolarle lentamente con una spatola di gomma.

Aggiungere le spezie troppo presto

Aromatizzare le uova prima del termine della cottura è un grande errore. L'aggiunta di sale prima del processo di frittura stesso distrugge le uova, dando una consistenza acquosa.

Dopo aver spento il fornello e prima di servire, aggiungere sale e pepe macinato fresco.

Rompere le uova sul bordo della padella

Nessuno vuole sentire frammenti del guscio nelle uova strapazzate. Pertanto rompe le uova come un professionista usando il mobile da cucina stesso invece della padella.

Dimenticare di frustare

Un errore comune che le persone commettono quando si affrettano è quello di rompere le uova direttamente in padella. La soluzione è non avere fretta e trovare il tempo per cucinare.

Utilizzare strumenti di metallo

Gli strumenti di metallo sono ottimi per molte cose, ma non per preparare le uova strapazzate. Si consiglia invece l'uso di strumenti di plastica.

La qualità è importante

Le uova strapazzate sono un pasto semplice, ma ciò non significa che dovresti risparmiare sugli ingredienti. Se hai più soldi, concediti uova o burro migliori. Conoscerai la differenza. Kevin Atkinson, uno chef del Sable Kitchen & Bar di Chicago, ad esempio, suggerisce di utilizzare le uova biologiche più fresche e il burro.

Niente panna acida, ma..

Se notate che le uova non sono troppo elastiche, non disperare. Potete risolvere questo problema aggiungendo la panna acida.

Spegnere il piano di cottura troppo velocemente

Se pensi di aver lasciato le uova sul fornello troppo a lungo, non esitare a spegnerlo la prossima volta che le uova diventeranno gialle.

Dimenticare le spezie

Certo, sale e pepe sono ottimi ingredienti, ma le uova strapazzate possono essere rese ancora più gustose con alcune spezie secondo i propri gusti.