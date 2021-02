Così mi spezzi il cuore! Golden Retriever geloso del suo padrone - Video

Avresti mai pensato che i Golden Retriever, una delle razze canine più buone in assoluto, possano arrabbiarsi per qualcosa? Ebbene la risposta è sì, soprattutto quando affrontano la dura realtà dell'inganno.

Un video recentemente condiviso su Instagram mostra un Golden Retriever seduto sul divano, letteralmente sconvolto dal suo padrone che siede lì vicino accarezzando un cucciolo della medesima razza.

Gli occhi del cane più anziano sono pieni di tristezza come se si stesse chiedendo: "Come è potuto succedere a me? Si è dimenticato di me ?!"

Molti spettatori hanno scritto parole di sostegno al cagnolino con il cuore spezzato: "Questo è davvero devastante", "Vieni a vivere qui !! La mamma ha appena comprato SEI barattoli di burro di arachidi"!

Su, piccolo, non preoccuparti troppo, il tuo padrone ti vuole bene!