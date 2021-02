Mosca, cose che capitano: Convoglio missilistico S-400 coinvolto in tamponamento - Video

Il filmato condiviso sui social media, mostra un tamponamento a catena che ha coinvolto cinque veicoli: un camion Kamaz, due autovetture, un minibus della polizia stradale militare e un veicolo di lancio S-400 Triumf.

L'S-400 si stava muovendo a capo di un convoglio più grande. Gli altri cinque lanciatori del convoglio sembrano aver frenato in tempo. Nel video appaiono illesi a breve distanza dal veicolo principale.

На Можайском шоссе военная колонна из ракетных комплексов С-400 попала в аварию.



​La vista di mezzi avanzatissimi di difesa come gli S-400, bloccati nel traffico e coinvolti in tamponamenti come fossero mezzi di trasporto comuni in Russia, ha suscitato ironie social. L’account ‘Dikaya Moskva’, che in Italiano si potrebbe tradurre con ‘Mosca selvaggia’, è stato tra quelli che hanno rilanciato il video, con l’aggiunta del commento “La guerra è guerra, gli incidenti sono messi in conto”.