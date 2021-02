Libia, leone enorme avvistato per le strade di Bengasi - Video

Un video è apparso sui social, in cui si mostra un leone che passeggia per le strade di Bengasi, in Libia.

Fortunatamente le strade erano vuote e nessuno è ha avuto contatti ravvicinati con l'animale.

من ليبيا يأتي الجديد



أسد صايرله هبوط يتجول بأحياء بنينا جنوب بنغازي. pic.twitter.com/ua5DaaXrmB — ضو الصغير (@DawSaghair1969) February 24, 2021

​Dopo essere stato individuato, il predatore, che si ritiene sia scappato da uno zoo vicino, è stato catturato e messo in un furgone.