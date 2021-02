Faccia a faccia con lo squalo. Biologa marina spiega come comportarsi - Video

Se uno squalo tigre ti si avvicina cosa fai? L'istinto dice: scappa! Ma la giovanissima e coraggiosissima biologa marina Andriana dice di comportarsi diversamente in questo video.

Trovarsi faccia a faccia con uno squalo in mare potrebbe essere un evento raro, ma non troppo se ci si trova in contesti marini che pullulano di squali.

Così la biologa marina Andriana Fragola ci spiega cosa fare e cosa non fare quando ci troviamo a stretto contatto con uno squalo.

Certo il primo istinto è quello di darsela a gambe, ma in acqua è difficile e nuotare via forse non è la soluzione migliore.

Ad ogni modo Andriana Fragola su TikTok ha postato un video in cui si vede la giovanissima biologa marina in muta e pinne, mentre con una telecamera subacquea riprende un impressionante squalo tigre.

Lui piano le passa accanto e lei quasi di istinto gli accarezza prima il muso e poi il fianco. Lo squalo per nulla turbato continua a nuotare verso la sua destinazione.

La spiegazione della biologa

"Se ti capita di trovarti in questa rara situazione in cui uno squalo tigre si avvicina, questo è quello che dovresti fare", spiega nelle didascalie del video postato su TikTok, che ha superato i 16 milioni di visualizzazioni.

"Quando lo squalo si avvicina, assicurati di mantenere il contatto visivo, allunga la mano e blocca il gomito."

La biologa spiega quindi come posizionare la propria mano piatta sulla testa dell'animale per spingersi sopra di loro.

“Lascia scivolare la tua mano lungo il lato del corpo dello squalo per mantenere quello spazio extra nel caso in cui lo squalo decida di tornare di nuovo da te”, spiega la biologa.

"Quindi, dopo che lo squalo ha iniziato a nuotare via da te, assicurati di dare un'occhiata intorno a te e assicurati che non ci siano altri squali che si avvicinano."

"Nuotare via è la cosa peggiore che puoi fare e se provi ad allungare le pinne per bloccare l’animale, lo squalo tigre probabilmente ci passerà attraverso."