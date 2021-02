Usate WhatsApp? Ecco cosa succede se non accetti i nuovi termini e condizioni della app

WhatsApp complica la vita degli utenti che non leggono le informazioni su un aggiornamento della privacy pianificato. TechCrunch ne parla facendo riferimento a un messaggio inviato dal messenger di un'azienda partner.

Per il momento, chi utilizza l'applicazione può ignorare la finestra con le nuove condizioni di privacy, in base alle quali i dati del numero di telefono verranno trasferiti a Facebook. Tuttavia questa situazione durerà solo fino al 15 maggio.

Dopodichè la società imporrà quindi misure per il "silenzio": in poche settimane gli utenti saranno in grado di ricevere chiamate e notifiche, ma la funzionalità di visualizzazione e messaggistica verrà rimossa dalla app.

Ma non è la fine. Se tali misure non saranno sufficienti per consentire all'utente di accettare i nuovi termini e condizioni, il servizio di messaggistica si riserva il diritto di cancellare dopo 120 giorni l'account, che sarà considerato inattivo.

Perdita di oltre 30 milioni di utenti

Il popolare servizio di messaggistica istantanea WhatsApp ha perso più di 30 milioni di utenti dall'inizio di gennaio. Secondo The Guardian, è dovuto al fatto che gli utenti hanno valutato negativamente i termini di utilizzo aggiornati dell'app.

A seguito delle azioni di WhatsApp, gli utenti hanno iniziato a passare a servizi di messaggistica come Signal o Telegram.

Secondo una commissione del parlamento britannico, il numero di utenti di Signal è aumentato di 7,5 milioni durante le tre settimane di gennaio e circa 25 milioni di utenti hanno aderito a Telegram: in entrambe le piattaforme le dinamiche di crescita registrate sono state molto maggiori dei trend di crescita abituali.