Bravissimo! Golden Retriever ulula alla musica classica suonata al pianoforte - Video

In questa simpatica sequenza filmata è possibile vedere in azione Marty il Golden Retriever, che è decisamente un vero amante della musica. Per le sue qualità, qualcuno potrebbe persino decidere di chiamarlo "ZamPa-varotti Marty", come ha scritto il suo proprietario nella didascalia del filmato.

Si può vedere Marty sdraiato sul pavimento che ulula alla musica classica suonata al pianoforte a coda. Anche se i vicini potrebbero non essere stati troppo felici in quel momento, Marty almeno ha avuto la possibilità di esprimersi davvero.