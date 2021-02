E' ora di lavarsi! Procione si gode un fresco bagnetto - Video

I procioni sono mammiferi onnivori di medie dimensioni nativi del Nord America con una particolare propensione a raccattare tutto ciò che finisce nella vostra pattumiera. In alcuni casi, questi particolari esseri, diventano anche dei simpatici animali domestici.

Gli zoologi sono convinti che i procioni siano animali abbastanza intelligenti in quanto sono in grado di ricordare la soluzione ad un determinato compito per almeno tre anni.

Un video recentemente condiviso su Twitter mostra un adorabile procione grigio intento a godersi una doccia in un. L'animale sembra profondamente soddisfatto mentre salta e gioca con il getto dell'acqua.

E il vostro animale domestico preferisce la doccia o il bagnetto?

