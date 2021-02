Australia, surfista cade dalla sua tavola e spaventa uno squalo - Video

Nel video si può vedere come l'atleta praticamente atterri sullo squalo, che scappa terrorizzato.

Gli squali toro, noti anche come squali Zambesi, sono una specie in via di estinzione nello Stato australiano del New South Wales.

Possono essere piuttosto pericolosi se provocati ma la scienziata marina Vanessa Pirotta, che li chiama "animali silenziosi", non è rimasta sorpresa nel vederne uno allontanarsi rapidamente dal surfista.

Secondo i dati raccolti dall'International Shark Archive, nel 2020 nelle acque australiane gli squali hanno ucciso otto persone.

Ecco in proposito la storia di un'aggressione letale da parte di uno squalo bianco.