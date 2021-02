Un blogger svela i segreti di una Bugatti Divo da 8 milioni di dollari

La blogger spiega che il prezzo iniziale dell'hypercar era di circa 6 milioni di dollari, ma la sua esclusività lo ha spinto fino agli 8 milioni. Anche chi dispone di questa cifra di denaro astronomica però non potrebbe acquistarla, a meno che non possegga già una Chiron - conditio sine qua non. Inoltre, secondo i rappresentanti della Bugatti, l'acquirente-tipo della Divo ha già una collezione di almeno 40 auto.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dell'auto, in sostanza si tratta di una Chiron ridisegnata, ma le modifiche sono davvero notevoli. Innanzitutto Supercar Blondie presta attenzione ai fari, che sono esclusivi e rappresentano un boomerang. Altrettanto eccezionali sono i fanali posteriori, composti da numerosi petali per creare un effetto 3D.

Un'altra notevole innovazione è costituita dalla grande pinna dorsale del veicolo, che si estende all'indietro e serve a migliorare il flusso d'aria. Supercar Blondie osserva che tutte le parti esterne verniciate di blu rivestono una funzione aerodinamica specifica, mentre quelle bianche sono per il design.

Una delle caratteristiche distintive della Divo risiede anche nei suoi sei terminali di scarico: una coppia rivolta verso il basso e posizionata sui lati; altri quattro dritti, di forma quadrata, che si trovano al centro della parte posteriore del veicolo. Un tale design, come spiega la blogger, si deve al fatto che sei tubi in fila sarebbero troppo rumorosi e genererebbero troppo calore. In effetti tutti e sei i terminali di scarico insieme possono far bruciare le lampadine che illuminano la targa del veicolo. Inoltre i due tubi laterali migliorano anche il carico aerodinamico.

Mettendosi al volante della Divo e facendo rombare il suo imponente motore W16 da 1.500 cavalli, Supercar Blondie ha notato che, nonostante tutta la sua potenza, è anche incredibilmente manovrabile sulle strade della città.

Il bolide raggiunge i 100 km/h in soli 2,4 secondi e, nonostante la sua velocità sia limitata a 380 km/h, è in grado di raggiungere i 500 km/h segnati sul suo tachimetro.